Верхне-Туломская ГЭС

Cборочные единицы и детали трубопроводов высокого и низкого давления для промышленных комплексов России и СНГ
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов по иностранной нормативно-технической документации для выполнения работ по модернизации гидроагрегата Верхне-Туломской ГЭС.Узнать подробнее
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для строительства водооборотного цикла на ОАО «Щекиноазот» в Тульской области.Узнать подробнее
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для выполнения работ на Рязанском НПЗ.Узнать подробнее
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для строительства автомобильного завода по выпуску автомобилей Хавэйл в индустриальном парке Узловая в Тульской области.Узнать подробнее
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов по 4 классу безопасности для технологических трубопроводов, для выполнения работ на Ростовской АЭС.Узнать подробнее
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для выполнения монтажа оборудования на энергоблоке №3 на Балаковской АЭС.Узнать подробнее
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы, фланцевые соединения и уплотнения для выполнения работ на Пермской ГРЭС.Узнать подробнее
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы, фланцевые соединения и уплотнения для выполнения работ на Московском НПЗ.Узнать подробнее
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы трубопровода и металлоконструкции для строительства завода по производству промышленных газов Эр Ликид Кстово в Нижегородской области.Узнать подробнее
кто мы и что умеем
СИНЕРГО ГРУПП специализируется на производстве сборочных единиц и деталей для стальных трубопроводов высокого и низкого давления из углеродистых, легированных, коррозионностойких и жаропрочных марок сталей.
Ключевой целью СИНЕРГО ГРУПП является предоставление потребителям рынка высокого клиентского сервиса и качества производимой продукции, как по действующим нормативно-техническим документам, так и по чертежам заказчика.
В своей деятельности мы придерживаемся строгого соблюдения договорных отношений и контроля цепочки поставки, постоянно пополняя собственный станочный парк современным оборудованием, уделяя особое внимание развитию персонала и построению востребованной корпоративной культуры.
Обладая большим опытом производства фасонной продукции, высоким уровнем компетенции и развитой системой логистики, компания СИНЕРГО ГРУПП является генератором эффективных решений для промышленных комплексов России и СНГ.
Производим Cборочные единицы и детали трубопроводов высокого и низкого давления для промышленных комплексов России и СНГ
что мы производим
П45-133х8,0 ст.09Г2С
1 444,00 ₽1 094,00 ₽ с НДС*1094 < 1444*
Есть в наличии
В нашем интернет-магазине вы можете приобрести и оплатить любой товар, заказать производство деталей, а так же выбрать способ доставки или удобный по расположению склад, чтобы забрать продукцию самовывозом.
Главной целью испытания металла - является установление его качества и оценка его механических и эксплуатационных характеристик, включая выявление причин утери прочности.
Опыт и техническая база, накопленная годами упорной работы, позволяют воплощать в жизнь самые нестандартные инженерные решения наших клиентов.
Термическая обработка металла позволяет получить требуемую твердость и улучшить прочностные характеристики металлов и сплавов.
Горячее цинкование представляет собой покрытие слоем цинка, которое наноситься на металл для защиты от коррозии.
Металлообработка является технологическим процессом изменения формы, размеров и качеств металлов и сплавов.
Гальванизация - технологический процесс нанесения на поверхность металлической заготовки слоя другого металла, который препятствует образованию ржавчины, продлевая срок службы детали.
Мы всегда исходим из задачи своего клиента и если она (задача) подразумевает глубокого вовлечения технического персонала компании с целью создания продукта, которого еще нет, наш конструкторский отдел разработает документацию в соответствии с требованиями нормативных документов и готовую для использования на производстве.
Технический аудит проекта позволит экономить не только средства, но и время, на различные пересогласования проекта по причине отсутствия возможности его реализации по изначально заданными проектным институтом параметрами.
почему с нами работают уже многие годы
Универсальность
Мы предлагаем потребителю продукт не только серийного производства, но и по чертежу, наравне с продуктом, изготовленным из импортной стали и иностранным нормативным документам.
Гибкость
Мы ориентированы на поиск лучшего предложения для своего клиента и готовы обсуждать с ним условия и параметры поставки с целью установления долгосрочных взаимовыгодных отношений.
Фокус на клиентах
Мы стремимся к лучшим отношениям со своими клиентами, чтобы те, могли доверить нам свои: репутацию, риски, деньги.
Компетенция
Мы подходим к выполнению поставленной задачи с тотальным осмыслением вопроса, учитывая все технические аспекты потребности клиента.
Высокое качество
Мы уверены в качестве своей продукции, так, как если бы покупали её для себя
08
лет на рынке
150
объектов
72+
постоянных
клиента
Широкий ассортимент
У нас вы всегда найдете подходящую продукцию
Собственное производство
Возможность заказать
производство продукции
Удобная доставка
Доставка транспортной
компанией или самовывоз
Надёжный поставщик
Мы соблюдаем все условия договора,
репутация для нас не пустой звук
почему с нами работают уже многие годы
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов по иностранной нормативно-технической документации для выполнения работ по модернизации гидроагрегата Верхне-Туломской ГЭС.
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для строительства водооборотного цикла на ОАО «Щекиноазот» в Тульской области.
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для выполнения работ на Рязанском НПЗ.
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для строительства автомобильного завода по выпуску автомобилей Хавэйл в индустриальном парке Узловая в Тульской области.
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов по 4 классу безопасности для технологических трубопроводов, для выполнения работ на Ростовской АЭС.
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для выполнения монтажа оборудования на энергоблоке №3 на Балаковской АЭС.
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы, фланцевые соединения и уплотнения для выполнения работ на Пермской ГРЭС.
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы, фланцевые соединения и уплотнения для выполнения работ на Московском НПЗ.
Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы трубопровода и металлоконструкции для строительства завода по производству промышленных газов Эр Ликид Кстово в Нижегородской области.