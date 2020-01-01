Cборочные единицы и детали трубопроводов высокого и низкого давления для промышленных комплексов России и СНГ

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Интернет-магазин

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести и оплатить любой товар, заказать производство деталей, а так же выбрать способ доставки или удобный по расположению склад, чтобы забрать продукцию самовывозом.

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8 800 302 15 74
Интернет-магазин

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести и оплатить любой товар, заказать производство деталей, а так же выбрать способ доставки или удобный по расположению склад, чтобы забрать продукцию самовывозом.

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переход в интернет-магазин
Реализованные проекты

Верхне-Туломская ГЭС

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов по иностранной нормативно-технической документации для выполнения работ по модернизации гидроагрегата Верхне-Туломской ГЭС.

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Реализованные проекты

Щекиноазот

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для строительства водооборотного цикла на ОАО «Щекиноазот» в Тульской области.

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Реализованные проекты

Рязанский НПЗ

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для выполнения работ на Рязанском НПЗ.

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Реализованные проекты

Автомобильный завод Хавэйл

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для строительства автомобильного завода по выпуску автомобилей Хавэйл в индустриальном парке Узловая в Тульской области.

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Реализованные проекты

Ростовская АЭС

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов по 4 классу безопасности для технологических трубопроводов, для выполнения работ на Ростовской АЭС.

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Реализованные проекты

Балаковская АЭС

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для выполнения монтажа оборудования на энергоблоке №3 на Балаковской АЭС.

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Реализованные проекты

Пермская ГРЭС

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы, фланцевые соединения и уплотнения для выполнения работ на Пермской ГРЭС.

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Реализованные проекты

Московский НПЗ

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы, фланцевые соединения и уплотнения для выполнения работ на Московском НПЗ.

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Реализованные проекты

Эр Ликид Кстово

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы трубопровода и металлоконструкции для строительства завода по производству промышленных газов Эр Ликид Кстово в Нижегородской области.

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кто мы и что умеем

О компании

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СИНЕРГО ГРУПП специализируется на производстве сборочных единиц и деталей для стальных трубопроводов высокого и низкого давления из углеродистых, легированных, коррозионностойких и жаропрочных марок сталей.

Ключевой целью СИНЕРГО ГРУПП является предоставление потребителям рынка высокого клиентского сервиса и качества производимой продукции, как по действующим нормативно-техническим документам, так и по чертежам заказчика.

В своей деятельности мы придерживаемся строгого соблюдения договорных отношений и контроля цепочки поставки, постоянно пополняя собственный станочный парк современным оборудованием, уделяя особое внимание развитию персонала и построению востребованной корпоративной культуры.

Обладая большим опытом производства фасонной продукции, высоким уровнем компетенции и развитой системой логистики, компания СИНЕРГО ГРУПП является генератором эффективных решений для промышленных комплексов России и СНГ.

Производим Cборочные единицы и детали трубопроводов высокого и низкого давления для промышленных комплексов России и СНГ

Подробнее о компании

что мы производим

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Отвод крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001

П45-133х8,0 ст.09Г2С

1 444,00 ₽1 094,00 ₽ с НДС

*1094 < 1444*

Есть в наличии

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В нашем интернет-магазине вы можете приобрести и оплатить любой товар, заказать производство деталей, а так же выбрать способ доставки или удобный по расположению склад, чтобы забрать продукцию самовывозом.

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что мы предлагаем

Услуги

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На фото
Лабораторные испытания
На фото
Изготовление по чертежам заказчика
На фото
Термообработка
На фото
Горячее цинкования
На фото
Металлообработка
На фото
Гальваническое покрытие
На фото
Разработка конструкторской документации
На фото
Технический аудит проекта

Лабораторные испытания

Изготовление по чертежам заказчика

Термообработка

Горячее цинкования

Металлообработка

Гальваническое покрытие

Разработка конструкторской документации

Технический аудит проекта
Об услуге:

Главной целью испытания металла - является установление его качества и оценка его механических и эксплуатационных характеристик, включая выявление причин утери прочности.

Опыт и техническая база, накопленная годами упорной работы, позволяют воплощать в жизнь самые нестандартные инженерные решения наших клиентов.

Термическая обработка металла позволяет получить требуемую твердость и улучшить прочностные характеристики металлов и сплавов.

Горячее цинкование представляет собой покрытие слоем цинка, которое наноситься на металл для защиты от коррозии.

Металлообработка является технологическим процессом изменения формы, размеров и качеств металлов и сплавов.

Гальванизация - технологический процесс нанесения на поверхность металлической заготовки слоя другого металла, который препятствует образованию ржавчины, продлевая срок службы детали.

Мы всегда исходим из задачи своего клиента и если она (задача) подразумевает глубокого вовлечения технического персонала компании с целью создания продукта, которого еще нет,  наш конструкторский отдел разработает документацию в соответствии с требованиями нормативных документов и готовую для использования на производстве.

Технический аудит проекта позволит экономить не только средства, но и время, на различные пересогласования проекта по причине отсутствия возможности его реализации по изначально заданными проектным институтом параметрами.


почему с нами работают уже многие годы

Преимущества СИНЕРГО ГРУПП

Универсальность
Мы предлагаем потребителю продукт не только серийного производства, но и по чертежу, наравне с продуктом, изготовленным из импортной стали и иностранным нормативным документам.


Гибкость
Мы ориентированы на поиск лучшего предложения для своего клиента и готовы обсуждать с ним условия и параметры поставки с целью установления долгосрочных взаимовыгодных отношений.


Фокус на клиентах
Мы стремимся к лучшим отношениям со своими клиентами, чтобы те, могли доверить нам свои: репутацию, риски, деньги.

Компетенция
Мы подходим к выполнению поставленной задачи с тотальным осмыслением вопроса, учитывая все технические аспекты потребности клиента.


Высокое качество
Мы уверены в качестве своей продукции, так, как если бы покупали её для себя

08

лет на рынке

150

объектов

72+

постоянных
клиента

advantage

Широкий ассортимент

У нас вы всегда найдете подходящую продукцию

advantage

Собственное производство

Возможность заказать
производство продукции

advantage

Удобная доставка

Доставка транспортной
компанией или самовывоз

advantage

Надёжный поставщик

Мы соблюдаем все условия договора,
репутация для нас не пустой звук


почему с нами работают уже многие годы

реализованные проекты

/9

Верхне-Туломская ГЭС

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов по иностранной нормативно-технической документации для выполнения работ по модернизации гидроагрегата Верхне-Туломской ГЭС.

Щекиноазот

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для строительства водооборотного цикла на ОАО «Щекиноазот» в Тульской области.

Рязанский НПЗ

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для выполнения работ на Рязанском НПЗ.

Автомобильный завод Хавэйл

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для строительства автомобильного завода по выпуску автомобилей Хавэйл в индустриальном парке Узловая в Тульской области.

Ростовская АЭС

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов по 4 классу безопасности для технологических трубопроводов, для выполнения работ на Ростовской АЭС.

Балаковская АЭС

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов для выполнения монтажа оборудования на энергоблоке №3 на Балаковской АЭС.

Пермская ГРЭС

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы, фланцевые соединения и уплотнения для выполнения работ на Пермской ГРЭС.

Московский НПЗ

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы, фланцевые соединения и уплотнения для выполнения работ на Московском НПЗ.

Эр Ликид Кстово

Предметом поставки стали детали и элементы трубопроводов, опорно-подвесные системы трубопровода и металлоконструкции для строительства завода по производству промышленных газов Эр Ликид Кстово в Нижегородской области.